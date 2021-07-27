ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في انفجار بمنشأة كيميائية غرب ألمانيا

2021/07/27 | 23:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخصان وأصيب 31 آخرون بجروح في انفجار بمنشأة كيميائية في مدينة ليفركوزن بغرب ألمانيا، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للموقع في حصيلة جديدة، فيما ما زال خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

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