الدفاعي: نجاح الاتفاق على خروج القوات القتالية يعتمد على الشفافية والمصداقية

2021/07/27 | 23:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو المكتب السياسي للمجلس الاعلى الاسلامي، الدكتور علي الدفاعي، اليوم الثلاثاء، نجاح الاتفاق على خروج القوات القتالية يعتمد على الشفافية والمصداقية، مشيرا ان المتابعة من قبل الحكومة ومجلس النواب لتنفيذ الاتفاقية ستؤدي الى انجاحها.وقال الدفاعي في برنامج حصاد الايام، ان “الانتصارات تحققت على داعش بجهود الجيش والحشد الشعبي”، موضحا ان “امريكا انتفت […]

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