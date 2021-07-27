حريق في أحد قناني الاوكسجين بمستشفى في بغداد

2021/07/27 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشفى "الشهيد ضاري الفياض"، الثلاثاء، السيطرة على حادث حريق اندلع باحد قناني الاوكسجين.

وقال مدير المستشفى، وسام عبدالله، في بيان اليوم، (27 تموز 2021): "حدوث حريق بسيط في احد قناني الاوكسجين في مدخل الطوارئ، وتمت السيطرة عليه من قبل ابطال الدفاع المدني والصيانة"، مشيرا إلى ان الحادث لم يسفر عن أي اضرار.

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