المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الخميس المقبل

2021/07/27 | 23:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظات عراقية عدة، تعطيل الدوام

الرسمي يوم الخميس المقبل.

وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، تعطيل

الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل

بمناسبة حلول عيد الغدير، باسثناء

الجامعات لغرض اداء الامتحانات وكا

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