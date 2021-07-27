توضيح ’هام’ من صحة الكرخ بعد نفاد لقاحات كورونا لهذا الأسبوع

2021/07/27 | 23:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، الثلاثاء، أن منافذ الكرخ التلقيحية قد استنفدت حصتها من اللقاحات لهذا الاسبوع.

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وقال الحجامي في تدوينة، تابعها "ناس"، (27 تموز 2021)، "أود أن ألفت عناية المواطنين في جانب الكرخ بأن اغلب منافذنا التلقيحية استنفدت حصتها من اللقاحات لهذا الاسبوع و سوف نعلمكم عند وصولها في بداية الاسبوع القادم".

وأضاف "تعز علينا مراجعتكم ولا تجدون اللقاح، أما المواطنون الذين لديهم لقاح الجرعة الثانية فسيكون متوفرًا في جميع المنافذ ان شاء الله و لكل ايام الاسبوع، و لذلك اقتضى التنويه".

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