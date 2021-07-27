2021/07/27 | 23:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افاد مصدر محلي، الثلاثاء، بإخماد حريق اندلع في مستشفى بقضاء الراشدية شمالي العاصمة بغداد. وذكر المصدر في تصريح له، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع بمستشفى ضاري الفياض (حماد شهاب سابقا) ضمن قضاء الراشدية شمالي بغداد”. واشار المصدر الى ان “الحريق الذي وقع خارج ردهة المستشفى، لم يتسبب باي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق اندلع في مستشفى بقضاء الراشدية شمالي بغداد first appeared on النور نيوز.

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