هل يسبب الموت؟ هذا ما يحصل لك خلال التخدير بعد اخذ لقاح كورونا

2021/07/27 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر الدكتور الاخصائي، أحمد النابهي، اليوم الثلاثاء، من اخذ أي جرعة تخدير حتى الموضعي بعد اخذ اللقاح او الاصابة بفيروس كورونا، كونه يسبب الموت فورا، وفقا لقوله.

وقال النابهي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "أي شحص أخذ اللقاح الخاص بفايروس كورونا يجب ان يمتنع من أخذ أي نوع من أنواع البنج حتى وأن كان موضعي أو بنج عند دكتور الأسنان"، مبينا أن ذلك "يشكل خطرا كبيرا على حياة الشخص".

وأوضح أنه "يجب على من أخذ اللقاح ان ينتظر 4 اسابيع بعد التطعيم، وأن كان مصابا وتعافى يجب أن ياخذ البنج بعد 4 أسابيع من الاصابة".

وأشار إلى أن "هذه المعلومة وصلت الان، إذ أن أحد الاقرباء أخذت التطعيم قبل يومين وامس ذهبت إلى دكتور الأسنان وأخذت بنج موضعي وتوفيت فورا"، مؤكدا أنه "بعد قراءة التحذير الخاص بالقاح فايروس كورونا الموجود على علبته وجدنا تحذيرات تنص على عدم أخذ جرعات التخدير بعد أخذ اللقاح".

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