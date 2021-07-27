صحة الكرخ تستنفذ كميات لقاحات كورونا وتوجه رسالة للمواطنين

2021/07/27 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

جاسب الحجامي:

اود ان الفت عناية المواطنين في جانب الكرخ بأن اغلب منافذنا التلقيحية استنفدت حصتها من اللقاحات لهذا الاسبوع و سوف نعلمكم عند وصولها ان شاء الله في بداية الاسبوع القادم، و تعز علينا مراجعتكم و لا تجدون اللقاح، اما المواطنون الذين لديهم لقاح الجرعة الثانية فسيكون متوفرًا في جميع المنافذ ان شاء الله و لكل ايام الاسبوع، و لذلك اقتضى التنويه.

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