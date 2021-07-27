مدير صحة كركوك : الوضع الوبائي سيء جدا ونتوقع الاسوأ ما لم يتم الالتزام بالاجراءات الوقائية

2021/07/27 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/حذر مدير عام دائرة صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق من وضع وبائي اسوأ ، ما لم يتم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للوصول الى النسبة المطلوبة.وبين المدير العام :" ان الوضع الوبائي في كركوك سيء جدا وتم تسجيل حالات إصابة كثيرة بفيروس كورونا ودخول اعداد كبيرة منهم الى المستشفى".وقال :" ان أكثر من 55 ألف شخص تلقوا لقاح كوفيد 19 لغاية الان والوضع الصحي لا زال تحت السيطرة ، وان ملاكات الجيش الأبيض يبذلون جهودا كبيرة لضمان استمرار الخدمات الطبية الأخرى".وناشد مدير عام صحة كركوك وزير النفط ومحافظ كركوك لتزويد المؤسسات الصحية، خصوصا المنافذ التلقيحية، بالوقود الكافي من اجل استمرارية العمل ولضمان نجاح بعض الخطط الطارئة لتدارك الموقف حيث ان العمل جار على قدم وساق لفتح منافذ تلقيحية جديدة من خلال التعاون مع مديرية الشباب والرياضة التي تنوي تخصيص قاعات مبردة لذلك شرط الحصول على الوقود الكافي./ انتهى

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