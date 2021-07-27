حصيلة اليوم الرابع لميداليات اولمبياد

2021/07/27 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ شهد اليوم الرابع من المنافسات على ميداليات النسخة 32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، تتويج روسيا بست ميداليات.وأحرز الرياضيون الروس، الذين يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، اليوم، 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة لترفع روسيا رصيدها من الميداليات في المركز الرابع على سلم الترتيب إلى 18 ميدالية ( 7 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات).وتتصدر اليابان الترتيب العام برصيد 18 ميدالية (10 ميداليات ذهبية، 3 فضية، 5 برونزية)، وفي المركز الثاني تأتي الولايات المتحدة برصيد 25 ميدالية (9 ذهبية و8 فضية و8 برونزية)، وتليهما الصين في المركز الثالث برصيد 21 ميدالية (9 ذهبية و5 فضية و7 برونزية)./انتهى9

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