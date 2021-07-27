كريم: الحكومة العراقية حاولت تخفيف مصطلح نتائج الحوار لهذا السبب

2021/07/27 | 23:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الباحث والاكاديمي، طالب محمد كريم، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة العراقية حاولت تخفيف مصطلح نتائج الحوار لانها تعلم ان الشعب ينتظر النتائج وهو رافض للوجود الامريكي.وقال كريم في برنامج حصاد الايام، انه “كانت هناك اعتراضات كثيرة على الحوار الاستراتيجي لاسباب عدة”، الشعب العراقي لم يكن يعرف ماهية الاتفاقية هل هي انسحاب ام جدولة […]

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