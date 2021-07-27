2021/07/27 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد 1-2تقام كل عام مهرجانات مسرحية في أقسام الفنون المسرحية بمعاهد وكليات الفنون في العراق وهي كثيرة والحمد لله ، أقصد الأقسام.



في السابق وفي الأقسام القليلة جداً لا تقام مثل هذه المهرجانات وإنما تعرض بين الحين والآخر مسرحيات يخرجها البعض من أعضاء الهيئة التدريسية وأخرى يخرجها الطلبة المتخصصون بالإخراج كمشاريع تخرج يسمونها أطروحات ؟! ولا بد لي هنا من أن أذكر بعضاً من تلك المسرحيات التي يُخرجها ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كواليس: المهرجانات المسرحية في المعاهد والكليات - سامي عبد الحميد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كواليس: المهرجانات المسرحية في المعاهد والكليات - سامي عبد الحميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).