صلادة من تونس الجميلة - عذري مازغ

2021/07/27 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ "صلادة من تونس الجميلة"لي رغبة عميقة اليوم ان أكتب شيئا مختلفا تماما عن كتاباتي السابقة، أن "أكون موضوعيا إلى حد ما"، مستقلا ونزيها خارج تيار الأدلجة، أن اكون مواطنا صالحا إلى حد ما وان تكون كتابتي هذه عابرة للقارات، ليس من حيث وزنها "الإستراتيجي" كالصواريخ بل بمعناها العبثي كأن تقول لصديق : "بونجور صاحبي"، خليط لغات، وهنا أقصد "صلادة" من موضوعات متعددة، لقد سئمت خرافة "وحدة الموضوع" على الرغم ......





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