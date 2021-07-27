2021/07/27 | 23:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يلتقي في واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي في واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي في واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).