سياسي عراقي ينتقد التضخيم في البلد ويستغرب من انجاب فنانة بعد 4 اشهر من زواجها!

2021/07/27 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد السياسي العراقي، فائق الشيخ علي، الثلاثاء، تضخيم الاحداث في البلاد، فيما اعرب عن استغرابه من انجاب فنانة بعد 4 اشهر من زواجها.

وقال الشيخ علي في تغريدة على "تويتر" اليوم، (27 تموز 2021):

"العراق بلد النفخ!

كلشي بيه قابل للنفخ..

يعني مثلا رئيس وزرائه يزور أميركا، الزيارة والتحليلات تگوم تنفخ بيه، وكأنه ستالين وروزفلت يحضران مؤتمر يالطا!

عمامة تغرد تشغل وسائل الإعلام أسبوع يسولف بالتغريدة.

كلش طبيعي تتزوج وحدة منفوخة قبل 5 شهور وتجيبلك بنية وره 4 شهور!".

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