وفد من عتبات كربلاء يزور ذوي ضحايا تفجير مدينة الصدر ويقدم استعداده لعلاج الجرحى (فيديو)

2021/07/27 | 23:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام وفدٌ من العتبتَيْن المقدّستَيْن

الحسينيّة والعبّاسية، الثلاثاء،

بتقديم واجب التعزية والمواساة لعوائل

وذوي شهداء التفجير الإرهابيّ، الذي

وقع في أحد أسواق مدينة الصدر شرق

العاصمة بغداد، عشيّة عيد ال

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