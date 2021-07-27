الكاظمي يناقش مع رئيس البنك الدولي سبل إسناد الحكومة العراقية في الإصلاح ومحاربة الفساد

2021/07/27 | 23:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، في مقر إقامته بالعاصمة الأميركية واشنطن، مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والوفد المرافق له، إسناد جهود الحكومة العراقية في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تموز 2021)، انه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في مختلف المجالات، وإسناد جهود الحكومة العراقية في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ودعم بناء القدرات للمؤسسات العراقية، وإصلاح القطاع العام، وجهود إصلاح القطاع المصرفي".

واضاف البيان انه "جرى أيضاً بحث التعاون فيما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية في العراق، في مجالات المياه، والمطارات، والغاز الطبيعي.



وبحثا مشاريع الطاقة النظيفة ولاسيما الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية تنمية التعاون مع البنك الدولي وسبل تطويره، وحث سيادته على سرعة صرف أكثر من مليار دولار، المتوفرة كقروض للبنك الدولي؛ لدعم الحكومة في مشاريع جاهزة للتنفيذ داخل العراق".

وناقش الكاظمي مع رئيس مجموعة البنك الدولي، "دعم خطط الحكومة العراقية في مشاريع السكن، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات".

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