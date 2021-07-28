الكاظمي يبحث مع رئيس مجموعة البنك الدولي اسناد الحكومة العراقية في الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد

2021/07/28 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء ، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، بحث التعاون المشترك في مختلف المجالات، واسناد جهود الحكومة العراقية في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ودعم بناء القدرات للمؤسسات العراقية، وإصلاح القطاع العام، وجهود إصلاح القطاع المصرفي.وجرى أيضاً بحث التعاون في ما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية في العراق، في مجالات المياه، والمطارات، والغاز الطبيعي.ومشاريع الطاقة النظيفة ، لاسيما الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.وأكد رئيس مجلس الوزراء اهمية تنمية التعاون مع البنك الدولي وتطويره، وحث على سرعة صرف أكثر من مليار دولار، المتوفرة كقروض للبنك الدولي؛ لدعم الحكومة في مشاريع جاهزة للتنفيذ داخل العراق.وناقش الكاظمي مع رئيس مجموعة البنك الدولي، دعم خطط الحكومة العراقية في مشاريع السكن، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات./انتهى9

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