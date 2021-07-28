الكاظمي : الحوار الستراتيجي وحد المواقف السياسية العراقية / موسع

2021/07/28 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان الحوار الستراتيجي وحد المواقف السياسية العراقية".واوضح في مقابلة متلفزة :" ان نتائج الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية ، جاءت بعد مرحلة طويلة من حوارات قامت بها الحكومة، تخص مستقبل العلاقات العراقية الامريكية في المجالات الأمنية والثقافية والاقتصادية وفي مجال الطاقة".واضاف :" ان اهم مافي هذا الانجاز انه وحّد مواقف القوى السياسية العراقية، وهذا يعطي بارقة امل للعراقيين باننا موحدون في الرؤى في ما يخص السيادة العراقية، وهو ما نتمنى ان ينعكس على الانتخابات القادمة".وتابع :" انتقلنا لمرحلة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية على المدى البعيد، تقديم الدعم والتدريب الى اجهزتنا الامنية والعسكرية، كذلك في المجالات الاقتصادية وفي مجالي الطاقة والبيئة.و حصلت قواتنا اليوم على اعتراف بقدرتها على حماية اراضينا وشعبنا من الجماعات الارهابية وحماية الامن الداخلي، العراق بحاجة الى استثمار هذه الفرصة لتقوية السلم الاجتماعي والعمل في اطار الدولة".وبين :" ان العراق استعاد عافيته وتاثيره، واصبح دوره في المنطقة محوريا، والكل يراهن على دور العراق في إعادة اللحمة في محيط المنطقة العربية والاسلامية، والبحث عن دور عراقي لتقريب وجهات النظر بين الدول المتخاصمة والمتنافسة.و نحن نسعى ونؤيد الجميع على البحث عن الية للحوار ، فهو بكل تاكيد افضل من الاختلافات والحروب، ندعم الحوار سواء كان امريكيا- ايرانيا، او اي حوار ممكن ان يساعد في استقرار المنطقة، لان له انعكاسات على استقرار العراق ووضعه الاقتصادي".واشار الى انه تم العام الماضي توقيع العديد من التفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية، الكثير منها في مراحلها النهائية لتوقيع مذكرات التعاون والاتفاقيات، وهذه عقود كبيرة تحتاح الى الكثير من الوقت وقد تم انجاز اغلبها وستكون لها انعكاسات كبيرة على حياة المواطنين.وافاد الكاظمي :" ان هناك عقودا مع شركات نفطية كبيرة في محافظات ذي قار والبصرة وميسان والمثنى، وهناك ايضا مشاريع تنموية كبيرة في مجال الغاز ، وفي المستقبل القريب ستكون في طور التنفيذ.واننا نعمل على ان نصنع بيئة آمنة للاستثمار ونبعث برسالة للجميع بان العراق لديه فرصة ذهبية للمستثمرين، وهذا الإستثمار ستكون له انعكاسات على حياة المواطنين".وعن الورقة البيضاء، قال :" قدمنا الورقة البيضاء للاصلاح المالي والاداري والتشريعي، ومن شأنها ان تهيء ظروفا جيدة للاستثمار وحماية الاستثمارات الاجنبية وايضا حماية المستثمر العراقي وتغيير كل الجوانب البيروقراطية بالعمل.واتمنى اعتماد هذه الورقة البيضاء الاصلاحية كقواعد عمل للحكومات القادمة، وهي ورقة تحتاج الى خمس سنوات لتحقيق الاصلاح "، داعيا مجلس النواب الى اقرار تشريعات تساعد في تنفيذ هذه الورقة.وبشأن جائحة كورونا ، اكد :" ان الجائحة اصبحت تحديا عالميا لكل دول العالم ومنها العراق، الحكومة العراقية وقعت مجموعة اتفاقيات مع شركة فايزر لتقديم كميات من اللقاحات وهي في حالة تزايد يومية، في السابق كنا نتسلم ٥٠ الف لقاح اسبوعيا، وسننتقل قريبا الى ٤٠٠ الف لقاح اسبوعيا، كما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية نصف مليون جرعة لقاح ستصل للعراق خلال اسابيع قليلة.و لدينا خطة تبدأ من منتصف شهر اب المقبل لتلقيح المواطنين وزيادة استيراد كميات اللقاحات، والوصول الى تلقيح اكبر عدد ممكن من العراقيين، ونتمنى من المواطنين الذهاب طوعا الى المستشفيات لتلقي اللقاح، كونها قضية مهمة تمس حياتهم وتخص حماية الامن القومي في الجانب الصحي".واكد الكاظمي :" ان هناك تنسيقا وتعاونا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ليس في المجال الامني فقط، وانما في المجالات الثقافية والاقتصادية، وقد اخذ الجانب الثقافي حيزا كبيرا في هذا الصدد، وما حصل من تنسيق في تسلم قطع اثرية يعد بداية للتعاون الثقافي بين العراق وامريكا".وخلص الى القول :" ان العالم تغير وعلى العراق الانفتاح على الجميع لما له من انعكاسات مهمة على الوضع الاقتصادي والصحي وغيره، وعلينا الاستفادة من اي فرصة تخدم العراق ويتمكن من خلالها من استعادة دوره الحقيقي"./ انتهى9

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