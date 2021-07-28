كريم: اسرائيل تريد ان تستفيد من الملفات الداخلية الكثيرة في العراق

2021/07/28 | 00:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الباحث والاكاديمي، طالب محمد كريم، اليوم الثلاثاء، اسرائيل تريد ان تستفيد من الملفات الداخلية الكثيرة في العراق، لافتا ان الهجوم الفكري على العراق يزداد كلما استمر السكوت والتغاضي عنه.وقال كريم في برنامج حصاد الايام، ان “اسرائيل بدأت منذ فترة تعترف بهجماتها خصوصا في المنطقة الغربية”، مبينا ان “اسرائيل وبعد زعزعة موضوع التطبيع […]

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