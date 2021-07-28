الكويت تعلن إجراءات جديدة لاستقبال الوافدين بداية من مطلع أغسطس

2021/07/28 | 00:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عن إجراءات السفر الجديدة للقادمين إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل.وشملت القواعد والإجراءات، المنشورة اليوم الثلاثاء، عبر الحساب الرسمي للطيران المدني على "تويتر"، …

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