عاجل | الكاظمي ناقش مع رئيس مجموعة البنك الدولي دعم خطط الحكومة في مشاريع السكن

2021/07/28 | 00:23 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي ناقش مع رئيس مجموعة البنك الدولي دعم خطط الحكومة في مشاريع السكنالكاظمي أكد أهمية تنمية التعاون مع البنك الدولي وسبل تطويرهاللقاء بحث إسناد جهود الحكومة العراقية في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساداللقاء بحث التعاون فيما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية في العراقالكاظمي يلتقي في واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي

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