إقالة عدد من كبار المسؤولين في تونس.. سعيد يصدر أوامر رئاسية جديدة

2021/07/28 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء، أوامر جديدة، شملت إقالة عدد من المسؤولين، بعد يومين من قراره، تجميد أعمال مجلس النواب، وإعلانه تولي السلطة التنفيذية.

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