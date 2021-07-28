مصرع مواطن اثر هجوم لداعش على ديالى

2021/07/28 | 00:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في ديالى، الاربعاء، بمقتل مدني بهجوم لداعش استهدف نقطة امنية في احد قرى قضاء المقدادية شمال شرق ديالى.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (28 تموز 2021) ان "عناصر داعش شنت هجوما على نقطة امنية للشرطة المحلية في قرية (سبته) ضمن قاطع الهارونية شمال شرق المقدادية تسبب بسقوط مدني خلال الاشتباك،" مبينا ان "القوات المتواجدة وبمساندة الاهالي تصدت للهجوم."

واضاف المصدر ان "عناصر داعش لاذت بالفرار الى البساتين والقرى الزراعية البعيدة"

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