استشهاد مدني في هجوم لداعش شمال شرق بعقوبة

2021/07/28 | 01:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة/ نينا / استشهد مدني في هجوم لداعش على نقطة امنية شمال شرق بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عناصر من داعش هاجموا ، في ساعة متاخرة من الليل ، نقطة امنية قرب قرية / نهر الامام / بضواحي قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة ، وتصدت لهم قوة امنية بمساندة الاهالي ، ما ادى الى استشهاد مدني في حصيلة اولية ".واضاف :" ان قوة عسكرية وصلت الى المنطقة وبدأت عملية تمشيط واسعة بحثا عن الارهابيين " ./انتهى

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