الكاظمي : اتخذنا اجراءات جريئة نحو اصلاحات حقيقية .. وابواب العراق مفتوحة امام الاستثمار

2021/07/28 | 01:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان الحكومة العراقية اتخذت اجراءات جريئة نحو اصلاحات حقيقية في الاقتصاد ".وقال الكاظمي خلال لقائه رجال اعمال واصحاب شركات في غرفة التجارة الامريكية :" بدأنا بمعالجة ضعف البنى التحتية عن طريق تشجيع استثمارات القطاع الخاص ، وحققنا تقدما كبيرا في مجال الاستثمار وهناك عمل في مجال النفط والطاقة ".واضاف :" ان ابواب العراق مفتوحة امام الاستثمار ، والشركات الامريكية على وجه الخصوص ، وقد اطلقنا مشاريع ستراتيجية في استثمار الغاز المصاحب ، بالتعاون مع شركات اميركية ".وتابع :" رؤيتنا جادة في الاعتماد على الاستثمارات الغربية بدلا من غيرها ، و نجري مفاوضات مع شركات عالمية لمنح 7500 ميكا واط بالطاقة الشمسية خلال العامين المقبلين "./ انتهى

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