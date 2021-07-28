قضية كارلوس غصن.. تهم تلاحق وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي

2021/07/28 | 01:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وُجّهت إلى رشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، تهمتي "الفساد" و"التستر على استغلال السلطة" في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لتحالف رينو- نيسان كارلوس غصن، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، وفق ما أعلنت الثلاثاء النيابة العامة المالية.

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