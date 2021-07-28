الكاظمي: أبواب العراق مفتوحة أمام الاستثمار وخاصة للشركات الأمريكية

2021/07/28 | 01:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن أبواب العراق مفتوحة أمام الاستثمار، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية قامت بإجراءات جريئة نحو إصلاحات حقيقية في الاقتصاد.وقال الكاظمي خلال لقاء منتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية، اليوم …

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