استهدفت جازان.. السعودية تعلن اعتراض 3 صواريخ وتدمير طائرتين

2021/07/28 | 01:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترض التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الثلاثاء، صاروخين باليستيين ودمر طائرتين بدون طيار استهدفت مناطق في المملكة.

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