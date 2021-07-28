مسؤول أمريكي: واشنطن تقدم دعماً مالياً كبيراً لمساعدة العراق لإجراء الانتخابات

2021/07/28 | 01:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن السفير الأمريكي في العراق، ماثيو تولر، تقديم الولايات المتحدة دعماً ماليا لانجاح الانتخابات في العراق.وأشار ماثيو تولر، إلى أن لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض أعطى مؤشرات على أن العلاقات تخدم …

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