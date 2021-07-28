شاهد ماذا فعل سكرتير الكاظمي لجرحى مدينة الصدر | فيديو

2021/07/28 | 01:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ماذا فعل سكرتير الكاظمي لجرحى مدينة الصدر

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