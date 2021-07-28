أسلحة روسية جديدة

2021/07/28 | 02:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع محللون ألا تسفر نتائج الاجتماع المقرر في جنيف، الأربعاء، بين مفاوضين أميركيين وروس حول قضايا الحد من التسلح عن "انفراجة كبيرة" لخلافتها، لكنهم اعتبروا أن اللقاء خطوة "جيدة" يتوقع أن تتبعها خطوات أخرى

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