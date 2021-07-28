ودية سان جيرمان وإشبيلية تنتهي بتعادل مثير

2021/07/28 | 02:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفرض باريس سان جيرمان الفرنسي التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على إشبيلية الإسباني في المباراة الودية التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب "ألغارفي" في مدينة فارو البرتغالية.وأنهى الفريق الأندلسي الشوط الأول متقدما بهدف سجله النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش من ركلة جزاء في الدقيقة الـ40.وبعد 3 دقائق على انطلاق الشوط الثاني عادل الفريق الباريسي النتيجة عن طريق نجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي.وفي الدقيقة الـ62 عاد إشبيلية للتقدم بالنتيجة بهدف أوسكار رودريغيز، قبل أن يفرض الفريق الباريسي التعادل للمرة الثانية قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي عن طريق كيني ناغيرا.وتعد هذه هي المباراة الخامسة والأخيرة للفريق الباريسي في فترة الإعداد قبل بداية الموسم الكروي، حيث سيواجه ليل يوم الأحد القادم على لقب كأس السوبر الفرنسي، بينما ستكون مباراته الأولى في "الليغ 1"، الذي فقده الموسم الماضي لصالح ليل، يوم 7 آب المقبل خارج قواعده أمام فريق تروا.أما النادي الأندلسي فسيختتم مواجهاته الودية أمام أستون فيلا الإنجليزي يوم 7 من الشهر المقبل، قبل أن يستهل مبارياته في "الليغا" بعدها بأسبوع على ملعبه أمام رايو فاليكانو.

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