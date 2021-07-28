العراق وأميركا.. ما بعد جولات الحوار الاستراتيجي

2021/07/28 | 02:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة نتائج الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي، وأهم الملفات التي طرحت وتم الاتفاق عليها بين البلدين.

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