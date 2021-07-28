بايدن يتهم روسيا بالسعي لعرقلة الانتخابات التشريعية الأميركية

2021/07/28 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، روسيا بالسعي لعرقلة سير الانتخابات التشريعية المقرّرة في الولايات المتّحدة العام المقبل من خلال نشرها "معلومات مضلّلة" في بلاده.

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