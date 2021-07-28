للتأكيد على احترام الحريات الديمقراطية.. اتصالات تونسية خارجية مكثفة 

2021/07/28 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم الثالث من "التدابير الاستثناية" التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية، كثفت تونس من اتصالاتها الخارجية، مع تزايد الانتقادات الدولية، التي أعربت عن مخاوفها حيال حقوق الأنسان وحرية التعبير.

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