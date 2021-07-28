نقص المياه في الشرق الأوسط.. خبراء يحذرون من

2021/07/28 | 04:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنذر الاحتجاجات على شح المياه التي شهدتها بعض مناطق الشرق الأوسط بحدوث "اضطرابات وتمرد" في مناطق أخرى في المستقبل، وصراعات إقليمية بين الدول المجاورة، وفق تقرير لموقع "صوت أميركا".

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