2021/07/28 | 04:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عجز الرياضيون العرب المشاركون في أولمبياد طوكيو، الثلاثاء، في حصد أي ميداليات أولمبية في اليوم الرابع، حيث توقف رصيدهم عند ذهبية وفضية وأربع برونزيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولمبياد طوكيو.. العرب يفشلون في حصد أي ميداليات جديدة في اليوم الرابع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولمبياد طوكيو.. العرب يفشلون في حصد أي ميداليات جديدة في اليوم الرابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).