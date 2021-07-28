"أحترم خصمي".. ملاكم نيوزيلندي يعلق على محاولة منافسه المغربي عضه خلال المباراة

2021/07/28 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واقعة غريبة، حاول الملاكم المغربي، يونس باعلا، الثلاثاء، عض أذن منافسه النيوزيلندي دافيد نييكا، الذي تفاداها بنجاح، خلال الجولة الثالثة، ما استدعى الحكام إلى استبعادة من أولمبياد طوكيو رغم أنهم لم يشاهدوا الواقعة وقت حدوثها.

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