"أساليب اللاعنف".. تقرير: "الخنق الاقتصادي" حيلة الأنظمة الاستبدادية لقمع الصحفيين

2021/07/28 | 06:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير لها إن الأنظمة الاستبدادية تلجأ إلى أساليب "لاعنفية" ضد حرية الصحافة قد لا تسبب غضبا دوليا، مثل تجميد الممتلكات والأصول المالية أو إلغاء التراخيص أو منع الحصول على الأحبار والمواد اللازمة للطباعة يمكن أن تغلق الصحف

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