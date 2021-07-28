برنامج البيغاسيوس، قاتل بلا دلائل! - توفيق أبو شومر

2021/07/28 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توفيق_أبو_شومر هو شاب في بداية الأربعين من عمره، عمل ضابطا في الجيش الإسرائيلي، ثم أصبح مهندسا رقميا في وحدة الاستخبارات الرقمية، 8200 في هرتسيليا، ثم افتتح شركة خاصة (أن، أس، أو) ثم صارت شركتُه من أكبر مصادر الدخل في إسرائيل، مليارات الدولارات تصب في موازنة، وزارة الجيش الإسرائيلي، إنه أحد أبرز مؤسسي الشركة، شاليف حوليو، مُسوق أشهر برنامج تجسس في العالم، بيغاسيوس، أو أحدث أسلحة الألفية الثالثة، هذا السلاح القات ......





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