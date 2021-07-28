أولمبياد طوكيو.. مباراة تجمع السعودية مع البرازيل

2021/07/28 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون المنتخب السعودي لكرة القدم، على موعد لمصالحة جماهيره، بتقديم عرض مشرف أمام المنتخب البرازيلي الذي سيلتقيه الأربعاء في إطار المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو، إذ لن يكون لديه ما يخسره.

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