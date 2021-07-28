بهذا الملعب الذي لا يحيط به سياج بجنوب أفريقيا.. ستمارس لعبة الغولف بين الفيلة والأسود

2021/07/28 | 07:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤكد أنك ستحظى بتجربة غولف مدهشة في هذا الملعب الذي يقع داخل أراضي منتزه "كروغر" الوطني في جنوب أفريقيا.وإذا كنت محظوظاً، فقد تنضم إليك مجموعة من الفيلة، وحيوانات وحيد القرن لمراقبة قدراتك الرياضية.

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