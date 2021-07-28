4 نقاط في بيان السعودية حول أحداث تونس.. إليكم ما هي

2021/07/28 | 07:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، بيانا تطرقت فيه للأوضاع التي تشهدها تونس بعد القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي، قيس بن سعيد وكان منها تجميد المجلس النيابي.

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