رملة علي.. أول ملاكمة أولمبية في تاريخ الصومال

2021/07/28 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكنت الملاكمة الصومالية، رملا علي، من الدخول التاريخ بعد أن أصبحت أول رياضية من بلادها تشارك في منافسات "الفن النبيل" في أولمبياد طوكيو رغم خسارتها خروجها المبكر من البطولة، وفقا لما ذكر موقع "صوت أميركا".

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