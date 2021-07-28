اليوم.. القوة الجوية يلاقي الحدود في لقاء التتويج

2021/07/28 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتتجه انظار عشاق الكرة العراقية صوب ملعب الشعب الدولي الذي سيستضيف في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاربعاء، المباراة الاخيرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم للموسم 2020-2021، بين فريقي القوة الجوية والحدود .وتشهد المواجهة في ختامها مراسم تتويج فريق القوة الجوية بدرع البطولة، بغض النظر من نتيجة المباراة بعد ان ضمن الصقور لقب الموسم الحالي قبل خمس جولات من ختامه.وتعد هذه المباراة بمثابة تحصيل حاصلاً للحدود الذي تأكد هبوطه الى دوري الدرجة الاولى بعد ما حل في المركز التاسع عشر وماقبل الاخير برصيد احدى وثلاثين نقطة . واحتل القوة الجوية صدارة فرق الدوري جامعاً ثمانين نقطة، فيما كان مركز الوصيف من نصيب الزوراء برصيد خمس وسبعين نقطة، وجاء النجف ثالثا باربع وسبعين نقطة، بينما احتل الشرطة المركز الرابع باثنتين وسبعين نقطة.

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