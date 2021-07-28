النزاهـة تحبـط تهـريب عـجلات محملة بأطنان من الحديد بديالى

2021/07/28 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن قيامها بتنفيذ عمليَّتي ضبط أحبطت خلالهما محاولة لتهريب عجلاتٍ تحمل أطناناً من مادَّة حديد السكراب، فيما ضبطت حالات تلاعبٍ في منح قرضٍ، خلافاً للضوابط […]

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