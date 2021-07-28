الصحة: على المواطنين التوجه لأقرب منفذ تلقيح إذا تعذر التسجيل الإلكتروني

2021/07/28 | 09:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، المواطنين الى التوجه لأقرب منفذ تلقيحي بغية تطعيمهم، في حال تعذر تسجيلهم عبر المنصة الالكترونية، بينما أعلنت أن الأسابيع المقبلة ستشهد توريد 10 ملايين جرعة من اللقاحات.وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن في تصريح صحفي، إن “المنصة الالكترونية وجدت لتنظيم وانسيابية العمل […]

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