2021/07/28 | 09:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، المواطنين الى التوجه لأقرب منفذ تلقيحي بغية تطعيمهم، في حال تعذر تسجيلهم عبر المنصة الالكترونية، بينما أعلنت أن الأسابيع المقبلة ستشهد توريد 10 ملايين جرعة من اللقاحات.وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن في تصريح صحفي، إن “المنصة الالكترونية وجدت لتنظيم وانسيابية العمل في المنافذ التلقيحية، إذ تضمن اخذ اللقاح ضمن السياقات والموعد المحدد، وإذا تعذر على المواطن التسجيل في المنصة، فإن بإمكانه مراجعة اقرب منفذ تلقيحي للتطعيم”.واضافت ان “الوزارة والدوائر الصحية في بغداد والمحافظات واقليم كردستان تعمل على زيادة اعداد المنافذ الخاصة بصرف اللقاح، بسبب زيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة للمواطنين: توجهوا لأقرب منفذ تلقيح إذا تعذر التسجيل الإلكتروني عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة للمواطنين: توجهوا لأقرب منفذ تلقيح إذا تعذر التسجيل الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة للمواطنين: توجهوا لأقرب منفذ تلقيح إذا تعذر التسجيل الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).