عاجل: النزاهـة تحبـط محاولـة لتهـريب عـجلات محملة بأطنان من الحديد في ديالى

2021/07/28 | 09:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن قيامها بتنفيذ عمليَّتي ضبط أحبطت خلالهما محاولة لتهريب عجلاتٍ تحمل أطناناً من مادَّة حديد السكراب، فيما ضبطت حالات تلاعبٍ في منح قرضٍ، خلافاً للضوابط في محافظة ديالى.وقالت الهيئة في بيان، أنّ “فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ديالى تمكَّن من إحباط محاولةٍ لتهريب (8)عجلاتٍ نوع (تريلة) مُحمَّلة بمادَّة حديد سكراب السيارات المكبوس تمَّ تهريبها من الشركة العامَّة للحديد والصلب (إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن – موقع أبي غريب)، لافتةً إلى ضبط مادَّة الحديد ومنع هدرها، إضافة إلى ضبط (10) مُتَّهمين مُشتركين في عمليَّة التهريب”.وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّدت أنّ”َ فريق عمل […]

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